Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ: Зеленський зробив нову заяву

Глава держави каже, що Україні потрібно ще небагато часу

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна веде підготовку до важливих контрнаступальних дій, які тривалий час анонсуються і викликають справжню паніку в окупантів. Однак для того, щоб їх почати, потрібно ще трохи часу.

Називати точну дату початку контрнаступу ЗСУ глава нашої держави відмовився, але зробив натяк, що це може статися вже найближчим часом. Про це пише CNN.

"Нам справді потрібно ще трохи часу. Не дуже багато, перш ніж розпочати довгоочікуваний контрнаступ", — сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр Британії Ріші Сунак своєю чергою заявив про переломний момент у повномасштабній війні.

"росія скоїла неспровокований та незаконний напад на український народ. Вона чинить жахливі воєнні злочини... Великобританія незмінно підтримуватиме Україну та її народ, щоб захистити себе від цієї агресії", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у новому опитуванні від компанії Active Group українці дали відповідь на запитання "Чи готова Україна до контрнаступу?".