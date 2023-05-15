"Вагнера" ​​закінчуються: комбат ТРО розповів про те, що відбувається у Бахмуті (відео)

Росіяни деморалізовані у Бахмуті

Представник Збройних сил України підтвердив інформацію про поступову втечу росіян з Бахмутського напряму та розповів про нинішню обстановку на фронті.

Про це заявив командир 135-го батальйону 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Ігор Шепетін в ефірі проекту " Орестократія ", ведучим якого є шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар.

За його словами, противник у Бахмуті після успіхів ЗСУ деморалізований настільки, що, наприклад, про евакуацію своїх загиблих вже не йдеться навіть мови.

"Справді, я цю інформацію підтверджую (про втечу окупантів — Ред.). Ворог хоч і намагається йти на штурмові дії, але бажання у нього на це немає взагалі. Вони демотивовані. Після того, як нами було знищено багато їхніх передових груп, вони втрачають з ними зв’язок і вже наступні групи зовсім не мають бажання йти в атаку, вони навіть не забирають своїх двохсотих (загиблих — Ред.) і іноді тільки ми спостерігаємо, як вони намагаються винести трьохсотих (поранених — Ред.). А так вони тут кинуті у цих зруйнованих будинках і ці будинки їм стають їх останнім місцем, де вони знайдуть свій покій ", — розповідає Шепетин.

З приводу інформації про те, що на місце "вагнерівців" могли прийти кадировці військовий заявив, що справді останнім часом у Бахмуті можна спостерігати "бородатих", але точно підтвердити чи є вони чеченцями можна буде вже після того, як перший з них потрапить в полон.

"Але є деякі ознаки, що можливо — так, можливо вже підмішують. Можливо вже якісь передові загони вже тут знаходяться. "Вагнера" закінчуються дійсно. Людей у них уже такої кількості немає як раніше. Вони намагаються ще відправляти когось. на ці дії, але дуже слабенько і дуже малими групами, таких великих груп, як раніше ми вже не спостерігаємо, також зайшли регулярні війська, але вони також не дуже, вони не розуміють, що вони тут роблять, навіщо їм наше місто Бахмут. і навіщо їх сюди заганяють і кладуть тут пачками", — говорить він, додаючи, що на відміну від "вагнерів" регулярна армія росії діє менш зухвало і більш "по-радянському", атакуючи великими групами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ під Бахмутом.

Також ми повідомляли, що у Зеленського заінтригували новиною про контрнаступ ЗСУ.