Війна — день 447: тяжкі бої за Бахмут, паніка на окупованих територіях

Оперативно про головне 16 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 447 днів. ЗСУ продовжують контратаки біля Бахмута і, за даними росіян, змогли просунутися на деяких напрямках. Українська сторона своєю чергою повідомляє, що ситуація в місті та околицях залишається складною, але силам оборони вдається демонструвати успіхи. Водночас у Києві запевняють, що ці бої поки що не є частиною запланованого контрнаступу, а українським військовим потрібно ще трохи часу. Втім, інформація про це вже поширюється окупованими територіями, через що місцеві колаборанти вже впали в паніку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Пентагоні підтвердили інформацію про те, що 31 танк Abrams прибув до Німеччини, де невдовзі розпочнеться навчання українських військових.

Дізнатися про головні події 13 травня можна у публікації: Війна — день 444: ЗСУ демонструють успіхи біля Бахмута, а окупанти побоюються оточення

З даними за 14 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 445: окупанти намагаються стримати тиск ЗСУ, черговий ракетний обстріл міст

Про те, що відбувалося 15 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 446: ЗСУ наступають під Бахмутом, але окупанти посилюють обстріли