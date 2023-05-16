Україна отримає крилаті ракети від Франції? Макрон зробив інтригуючу заяву

Україна отримає далекобійні ракети від Франції У мережі припустили, що це може бути

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа французький президент Еммануель Макрон пообіцяв надати додаткову військову допомогу, яка включатиме в себе далекобійні ракети.

Як інформує TVP World, Макрон заявив, що Франція готова розпочати навчання українських пілотів, а також відкрита до постачання далекобійних ракет.

"Ми відчинили двері для навчання пілотів. Воно може розпочатися прямо зараз", — сказав він.

Втім, він додав, що не обговорювало питання постачання літаків із Зеленським під час минулої зустрічі.

Свою заяву президент Франції зробив за кілька годин, після того, як у Великій Британії заявили про готовність розпочати постачання БПЛА далекого радіусу дії. Коментуючи це рішення Лондона, він повідомив, що Париж передасть Україні далекобійні ракети, які допоможуть ЗСУ провести успішний контрнаступ.

Про які саме ракети йдеться, він не повідомив, проте аналітик і офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін нагадав, що у Франції на озброєнні стоять крилаті ракети SCALP-EG.

Вони є вже відомими в Україні Storm Shadow, які напередодні були передані Великою Британією, і лише мають іншу назву.

Як повідомлялося раніше, після Парижа Зеленський вирушив до Лондона, де зустрівся з керівництвом країни. Прем’єр Британії Ріші Сунак після цього повідомив, що його країна готова розпочати навчання пілотів та передати Україні БПЛА далекого радіусу дії.