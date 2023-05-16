Окупанти запустили "калібри" по Україні: у Києві прогриміли вибухи

Росіяни знову вдалися до нічного ракетного терору

У ніч проти 16 травня окупанти знову обстріляли територію України крилатими ракетами. Після цього серія потужних вибухів пролунала у Києві

Згідно з повідомленнями моніторингових груп, попередня інформація свідчить, що обстріл проводився з акваторії Азовського моря, звідки запустили крилаті ракети "Калібр".

Через це повітряну тривогу оголосили практично по всій території нашої країни.

Також повідомлялося про те, що загроза ракетного удару існує для Київської, Полтавської, Житомирської, Кіровоградської та Вінницької областей, через що місцевих жителів закликали вирушити в укриття.

Інформації про прильоти поки не надходило, але у мережі з’явилася інформація про роботу ППО у Черкаській області та в Києві.

Офіційних повідомлень про кількість випущених ракет не було, проте моніторингові групи повідомляли, що їх може бути щонайменше чотири

Як повідомлялося раніше, останнім часом супротивник посилив ракетний терор українських міст. Зокрема, під удар частіше почали потрапляти західні області. Наприклад, у ніч на 14 травня потужний вибух пролунав у Тернополі, пізніше стало відомо, що ударом було зруйновано складські приміщення, а двоє людей отримали опіки та уламкові травми.