Окупанти могли просунутися на Харківщині: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог посилено атакує артилерією
За останні кілька днів Україна здійснила неуточнені наступи в районі Бахмута. Це частковий успіх, адже в самому Бахмуті вагнерівці продовжують тиснути на українські сили.
Одразу декілька джерел повідомляють про захоплення Масютівки Харківської області. Росіяни на додачу заявляють про створення плацдарму на західному березі річки Оскіл. ISW у звіті зазначає, що візуального підтвердження цьому немає.
Генштаб ЗСУ у зведенні зазначає, що окупанти зосередили зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбулось 49 бойових зіткнень.
Схід України
Російські джерела заявили про захоплення Масютівки Харківської області (13 км на північний схід від Куп’янська) і створення плацдарму на західному (правому) березі річки Оскіл. Візуального підтвердження аналітики не мають. Зазначається, що це незначне в тактичному розумінні просування не має вигоди — українські війська займають піднесені позиції в цьому районі і можуть легко обстріляти спроби росіян просунутися. DeepState також повідомляє про захоплення Масютівки і зазначається, що ворог зробив це "засипавши село артилерією". У зведенні Генштабу зазначається, що наступальні дії ворога на Куп’янському напрямку в районах Масютівки та Новоселівського були безуспішними. Росіяни також заявляють про розвідку ЗСУ в районі Кремінної, а також про ракетні удари по тилових позиціях в Луганську.
В Бахмуті тривають бої. DeepState повідомляють про просування ворога в місті. Російські аналітики вважають, що вагнерівці спробують вийти з Бахмута до Хромового. На Бахмутському напрямку тим часом наступ вівся у напрямку населеного пункту Іванівське. Загалом на цей напрямок припадає левова частка зіткнень, напередодні зафіксували 30 боїв.
На Авдіївському напрямку ворог наступав поблизу Авдіївки, на Мар’їнському напрямку відбиті численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Навколо Маріуполя окупанти зміцнюють позиції.
Південь України
Українська розвідка повідомила, що приблизно 152 тисячі російських військових на півдні України продовжують оборону перед можливим українським контрнаступом. Повідомляється, що російські війська вперше з початку війни перекинули в Азовське море невизначений малий ракетний корабель із вісьмома ракетами "Калібр" для захисту Керченського мосту.
Росіяни також заявляють про свою обмежену атаку в Запорізькій області поблизу Малих Щербаків у Василівському районі. ISW як і Генштаб ЗСУ подібну заяву не підтвердили.
Раніше "Телеграф" розповідав про нічну атаку на столицю України. В ніч проти 16 травня по Києву ворог намагався відпрацювати одразу і ракетами, і дронами.