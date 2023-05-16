Окупанти могли просунутися на Харківщині: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилено атакує артилерією

За останні кілька днів Україна здійснила неуточнені наступи в районі Бахмута. Це частковий успіх, адже в самому Бахмуті вагнерівці продовжують тиснути на українські сили.

Одразу декілька джерел повідомляють про захоплення Масютівки Харківської області. Росіяни на додачу заявляють про створення плацдарму на західному березі річки Оскіл. ISW у звіті зазначає, що візуального підтвердження цьому немає.

Генштаб ЗСУ у зведенні зазначає, що окупанти зосередили зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбулось 49 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Російські джерела заявили про захоплення Масютівки Харківської області (13 км на північний схід від Куп’янська) і створення плацдарму на західному (правому) березі річки Оскіл. Візуального підтвердження аналітики не мають. Зазначається, що це незначне в тактичному розумінні просування не має вигоди — українські війська займають піднесені позиції в цьому районі і можуть легко обстріляти спроби росіян просунутися. DeepState також повідомляє про захоплення Масютівки і зазначається, що ворог зробив це "засипавши село артилерією". У зведенні Генштабу зазначається, що наступальні дії ворога на Куп’янському напрямку в районах Масютівки та Новоселівського були безуспішними. Росіяни також заявляють про розвідку ЗСУ в районі Кремінної, а також про ракетні удари по тилових позиціях в Луганську.

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті тривають бої. DeepState повідомляють про просування ворога в місті. Російські аналітики вважають, що вагнерівці спробують вийти з Бахмута до Хромового. На Бахмутському напрямку тим часом наступ вівся у напрямку населеного пункту Іванівське. Загалом на цей напрямок припадає левова частка зіткнень, напередодні зафіксували 30 боїв.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог наступав поблизу Авдіївки, на Мар’їнському напрямку відбиті численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Навколо Маріуполя окупанти зміцнюють позиції.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Українська розвідка повідомила, що приблизно 152 тисячі російських військових на півдні України продовжують оборону перед можливим українським контрнаступом. Повідомляється, що російські війська вперше з початку війни перекинули в Азовське море невизначений малий ракетний корабель із вісьмома ракетами "Калібр" для захисту Керченського мосту.

Росіяни також заявляють про свою обмежену атаку в Запорізькій області поблизу Малих Щербаків у Василівському районі. ISW як і Генштаб ЗСУ подібну заяву не підтвердили.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав про нічну атаку на столицю України. В ніч проти 16 травня по Києву ворог намагався відпрацювати одразу і ракетами, і дронами.