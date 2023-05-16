У Туреччині до кінця війни перебуватимуть командир "Азова" Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України

Майже рік тому з "Азовсталі" у Маріуполі в росію вивезли українських захисників. Частина з них повернулася з полону, але є й ті, хто досі залишається в пазурах російської системи.

Один з колишніх бранців Михайло Вершинін керував патрульною поліцією Маріуполя на момент оточення. Він разом з "азовцями" був у полоні. В інтерв’ю "Українській правді" Вершинін розповів, що саме "азовці" максимально знаходяться в зоні ризику через ненависть росіян. Так як потерпають вони, "не потерпає ніхто", — наголошує Вершинін.

Він також додав, що в полоні лишається понад 650 "азовців". Вони розкидані по різних російських в’язницях. Вершинін окремо наголосив, що керівники "Азову", які зараз перебувають у Туреччині також у полоні.

Вершинін порадив не думати про "царські" умови та відпочинок — українські воїни обмежені в пересуваннях, в отриманні інформації, не можуть вільно телефонувати. Хоч умови кращі, аніж в багатьох інших, але це полон. "Це командири, які, будучи в Україні, могли дуже багато зробити тих речей, які зараз Україна робить з помилками. У них великий і важливий досвід", — наголосив колишній бранець, який наразі не тільки допомагає звільненим полоненим адаптуватися, а й обіймає посаду начальника управління патрульної поліції в Донецькій області.

Нагадаємо, в полоні після оточення "Азовсталі" та героїчної боротьби опинилися понад 2,5 тисячі українських захисників. Їх вдається звільнювати невеликими групами. Один з обмінів напередодні звільнив 45 українських захисників та захисниць. До захисників "Азовсталі" в росіян дуже жорстоке відношення — їх мало годували, у багатьох були погано заліковані травми. У самого "Азову" є відповідна патронатна служба, яка займається допомогою колишнім полоненим та пораненим бійцям.