Щури потрапили в мишоловку: Сирський зробив гучну заяву щодо Бахмута

Наразі захисники фортеці Бахмут творять справжню українську історію

Бахмут лишається однією із найгарячіших точок російсько-української війни, попередньо ставши величезною пасткою для російської армії. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський днями побував на Бахмутському напрямку і порівняв ворожих солдат із щурами, котрі забігли до мишоловки.

Про це він зазначив у своєму Telegram-каналі, підтверджуючи перехід українських військових до контрнаступальних дій на цьому відрізку фронту. Сирський підкреслив, що під час свого візиту побував поруч із військовими та їхніми командирами на "передньому краї" лінії зіткнень.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щури до мишоловки, — вважає генерал-полковник. — Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани".

За словами Олександра Сирського, військове командування разом із представниками різних частин і підрозділів, котрі боронять Бахмут, ухвалили низку важливих рішень. Прораховані різноманітні сценарії розвитку подій, оборона міста продовжується.

Крім цього Сирський мав і вельми приємну місію на фронті — відзначив декого із бійців нагородами, а також вручив їм подарунки.

Нагадаємо, що бої за Бахмут тривають із початку серпня 2022 року. Цей відрізок фронту вважається найбільш кровопролитним і складним для обох воюючих армій. Попри засилля "вагнерівців" на цьому напрямку ЗСУ все одно тримають місто, а подекуди змушують ворога втікати, полишаючи зброю та інші запаси.

За останні кілька тижнів ситуація у Бахмуті серйозно змінилася на користь України — подекуди за добу вдається відвойовувати одразу кілька позицій.