Все через одного зрадника: як насправді 277 морпіхів ЗСУ опинилися в полоні у Маріуполі

Підозрюваному тепер загрожує довічне

Одному з командирів морських піхотинців, які тримали оборону в Маріуполі, повідомили про підозру в держзраді. Правоохоронці підозрюють, що через його злочинні дії десятки морпіхів тоді опинилися в полоні.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Йдеться про одного з командирів 501-го окремого батальйону морської піхоти. Бійці цього підрозділу тримали оборону Маріуполя з лютого 2022 року, а вже у квітні пропагандисти поширили інформацію про те, що вони нібито добровільно здалися в полон. Проте правоохоронці встановили, що насправді один із їхніх командирів зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

"Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "днр". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон", — йдеться у повідомленні.

Фотографії, які розповсюджували пропагандисти

У зв’язку з усім вищесказаним ГБР ухвалило рішення про закриття проваджень щодо 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві. Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплати їхнім родичам.

Але на цьому підозрюваний не зупинився. Після диверсії в Маріуполі він переїхав до рідного Бердянська, де знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості про розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року.

Наразі фігурантові було повідомлено про підозру у держзраді. Тепер йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ГБР взялося за одеського військкома-мільйонера.