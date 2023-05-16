Не просто атака? Як новий обстріл України пов'язаний з Китаєм, названо два варіанти

Росія обстріляла Україну напередодні приїзду китайського посередника

У ніч проти 16 травня росія масово обстріляла Україну. Однією з причин для цієї, на перший погляд, безглуздої путінської атаки міг стати приїзд китайського спецпредставника у справах Євразії, проте і тут росія облажалася.

Таку думку висловив радник міністра оборони України Олексій Копитько.

У роздумах про те, навіщо росія атакувала Київ 6 "Кинджалами" напередодні приїзду китайського посередника він дійшов висновку, що це може виглядати так, що удар був узгоджений з Піднебесною для якнайшвидшого схиляння України до переговорів. Мовляв, "хочете, щоб це припинилося, давайте розмовляти". Але навіть якщо ця теорія є вірною, то наше ППО цей план зламало.

"І тепер високий гість у незручному становищі. Причина незручного становища – у Москві, яка переоцінила свої сили. Це пригадають", – каже Копитько.

Водночас, зазначає експерт, якщо удар не був узгоджений, то в Пекіні побачать, що путін неконструктивний і вочевидь програє, а Україна з ним починає справлятися.

"Отже, саме час зайнятися форматуванням діда, доки він остаточно все не зіпсував", — вважає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Китай направив до Києва та москву "посередника" у переговорах. Він 10 років пропрацював у росії.

Також ми повідомляли, що військові розповіли нові деталі нічної атаки на Україну.