Замкнене коло: у путіна придумали нову божевільну причину продовжувати війну

У росії не збираються закінчувати війну

Росіяни через рік своєї "триденної спецоперації" зі взяття Києва продовжують генерувати все більш абсурдні "причини" для війни з Україною. Якщо на початку повномасштабного вторгнення путін марив "денацифікацією" та "демілітаризацією", то зараз про це вже й не йдеться.

Нову причину для продовження війни озвучив прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков.

Цього разу в кремлі ляпнули, що так звана "спецоперація" продовжуватиметься, щоб "припинити обстріл території рф". При цьому пєсков, очевидно, забув, що до початку повномасштабної війни жодних вибухових інцидентів, як це відбувається зараз, в росії не було навіть близько.

"Ми найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується спеціальна військова операція і продовжуватиметься, щоб цього не було", — заявив пєсков, відповідаючи на питання про обстріл Бєлгородщини.

Зі слів пєскова виходить, що війна повинна продовжуватися поки обстріли росії не припиняться, але обстріли росії не припиняться поки війна не закінчиться тому, що їх не було поки війна не почалася. Виходить путіністи потрапили до свого замкнутого кола абсурду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканцям російської Бєлгородської області знову не спалося. Жителі прикордонного міста Шебекіно чули звуки активної стрілянини та вибухи.

Також ми повідомляли, що у російському Бєлгороді вибухнула ТЕС