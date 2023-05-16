ЗСУ знайшли управу на авіацію рф з коригованими бомбами? Версія генерала

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, як та чим Україна відповідатиме агресору

Історія з масовими втратами російської бойової авіації у небі над Брянщиною 13 травня продовжує залишатися дуже загадковою. Відповідальність за знищення літаків і гелікоптерів рф ніхто на себе не взяв, зате в Білорусі з цього приводу поспішили перевести війська на " особливий режим ".

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006—2010 рр.) Ігор Романенко розповів "Телеграфу", яким чином могли бути відправлені на той світ два ворожі літаки і, за різними даними, два-три вертольоти.

За словами генерала, є три версії вертольото- та літакопада над Брянщиною.

Перша – використовувалися потужні зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) великої дальності.

Друга — в хід пішли переносні ЗРК, задіяні диверсійними групами, що діють на території росії.

Третя – помилка власне російської системи ППО, яка розстріляла своїх.

"Аналізуючи знімки та відео, залишки літальних апаратів на землі, можна побачити, що навряд чи були використані переносні й не особливо потужні ЗРК. Йдеться, скоріше, про системи дальньої дії, — каже Ігор Романенко. — Про щось порівнянне за силою із ЗРК Patriot (модернізації PAC-3) або SAMP/T Mamba. Втім, не можна виключати, що працювали модернізовані радянські комплекси С-300 або ще щось, про що противник не здогадується".

Військовий експерт нагадав, що були повідомлення про спроби застосування у цій війні українського ОТРК "Гром-2" (продовження ракетного комплексу "Сапсан" із далекобійністю 280—480 км). І такі можливості слід використати обов’язково. Питання в тому, щоб поставити таку зброю з дальністю до 300 км (а можливо, і більше) на потік, каже Романенко.

"Я свого часу вів цей проєкт від Генштабу. Але тодішній глава Міноборони України Єжель (який діяв, як потім з’ясувалося, в інтересах Москви), інші подібні високопосадовці робили все, щоб зірвати ці розробки. Однак вони тривали, і успішно. Не випадково саудити вибрали у нас ці комплекси, адже за технічними характеристиками "Грім" – краще, ніж російські комплекси "Іскандер-М", ніж схожі китайські засоби", – розповідає колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Так чи інакше, продовжує генерал, діяли з засідки. Швидше за все, підвезли до кордону ЗРК дальньої дії та несподівано застосували.

За словами Ігоря Романенка, українське найвище військово-політичне керівництво правильно робить, що не афішує всі засоби, які ми маємо. Так само, як ми причетні до тих чи інших вибухів та інших НП на території країни-агресорки.

"По-перше, так зберігається ефект застосування нового виду зброї. По-друге, гібридна війна – вона гібридна у всіх сенсах. Зокрема інформаційно, – наголосив військовий експерт і нагадав: – Великобританія передала нам далекобійні ракети повітряного базування Storm Shadow (дальність до 250 км). Тепер ще є і хороші "далекобійні" новини з Франції . Але при цьому наші міжнародні партнери акцентують, що озброєння, яке передають нам, не повинно застосовуватися по цілях, навіть військових, на території рф".

У зв’язку з цим найближчим часом західне далекобійне озброєння застосовуватиметься по об’єктах на тимчасово окупованому Донбасі та в Криму, вважає генерал.

"І ми вже бачимо, як це відбувається . А збивати російські літаки та вертольоти на російській території ми будемо своїми засобами. У нас вони є. Небагато, але – є. І можливості нарощуються. Сподіваюся, що ситуація зміниться на користь України і в сенсі застосування західного далекобійного озброєння на території країни-агресорки", - висловив побажання ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

А бити туди треба, упевнений Ігор Романенко. Адже росіяни цинічно б’ють по нас зі своєї території, вважаючи, що вони там залишаються недосяжними та навіть недоторканними. Цю ілюзію слід руйнувати. Так було з грудневою атакою на військові аеродроми в Рязанській та Саратовській областях рф, нагадує він. Так сталося нещодавно у Брянській області.

"Ті засоби, які були збиті, включаючи новий фронтовий бомбардувальник Су-34 та Су-35, який супроводжував його, гелікоптери, що мають засоби радіоелектронної боротьби, — це потужна "зграя", яка використовується для застосування коригувальних авіабомб. Тих самих, які останнім часом стали нашим головним болем, шляхи боротьби з якими ми шукаємо. Це величезні бомби потужністю від пів тонни до півтори тонни. Розганяючись, літаки скидають їх, і ті летять на нашу територію. І летять досить точно, тому що є керованими. Можливо, ми, нарешті, знайшли, як відповідати на цей виклик”, – констатує генерал.