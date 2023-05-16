Дальнобійні ударні дрони від Сунака: що саме Велика Британія дасть Україні

Стало відомо, що анонсовані безпілотники, які Британія передасть Україні, будуть бити на 200 км

Після візиту президента України Володимира Зеленського у Великій Британії підтвердили, що передадуть нашій країні нову потужну зброю. У тому числі це будуть безпілотники-камікадзе з дальністю польоту понад 200 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність установок Himars.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ці дрони, які мають ефект порівнянний з артилерійським снарядом, будуть доставлені до нашої країни найближчими місяцями. Вони є доповненням до ракети великої дальності Storm Shadow, яку Велика Британія передала Україні минулого тижня.

Зазначимо, з передачею Україні Британією ракет Storm Shadow, які здатні вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів та безпілотників з дальністю польоту понад 200 кілометрів, у ЗСУ з’являться можливості, про які Україна просила з початку війни.

Як раніше писав "Телеграф", крилаті ракети Storm Shadow, які Україна отримала від британських партнерів, не має аналогів серед озброєння, яке наразі має ЗСУ. Їх плюс у тому, що вони можуть "працювати" поза зоною видимості російських систем ППО. Завдяки таким ракетам анонсований контрнаступ ЗСУ стане ефективнішим.