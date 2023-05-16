"Ми дістали багатьох": Буданов зробив визнання щодо ліквідації важливих ворогів

Буданов розповів, хто стоїть за ліквідацією деяких російських медійних осіб

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що частина вибухових інцидентів із медійними особами у росії — це справа рук ГУР.

Про це він сказав в інтерв’ю, яке було опубліковано на YouTube-каналі "Різні люди". Проте конкретних осіб, до підриву яких причетне ГУР МО Буданов не назвав.

"Ми дістали вже багатьох, у тому числі публічних і медійних особистостей", — сказав Кирило Буданов у відповідь на питання блогера про те, чи зможе Київ дістати одного з головних пропагандистів у росії володимира соловйова або олександра дугіна, або маргариту симоньян та інших.

Іванов також поцікавився, чи був вибух автомобіля російського письменника-пропагандиста захара прилепіна справою рук ГУР. Однак, прокоментувати цю ситуацію Буданов відмовився.

"Коли ви переходите на особистості, то я змушений вам відповісти, як класично відповідають у будь-якій спеціальній службі світу — ми не можемо коментувати цю інформацію, не можемо спростувати чи підтвердити", — сказав начальник ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 квітня в кафе "Стріт-арт" у Санкт-Петербурзі було ліквідовано російського пропагандиста володарю татарського. Незадовго до цього Дар’я Трепова вручила йому статуетку, яка, як пізніше з’ясувалося, була напхана вибухівкою. Через деякий час вона здетонувала. Своєю чергою росія поспішила звинуватити в цьому Україну, заявивши, що ліквідація татарського — це спланований українськими спецслужбами теракт.