Цифри вражають: у ЗСУ розповіли про успіхи в районі Бахмута, але не все так райдужно

Росіяни продовжують тиснути у Бахмуті

У ЗСУ розповіли, скільки територій вдавалося звільнити українським військовим внаслідок успішної контратаки в районі Бахмута. Йдеться про десятки кілометрів.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголосила, що інформацію про перебіг бойових дій слід розглядати у комплексі всіх заходів оборонної операції та не виривати з контексту подій.

"Наприклад, протягом кількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів", — розповіла вона.

При цьому, за інформацією Маляр, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, повністю знищуючи місто артилерією. Окрім того, росіяни підтягують підрозділи професійних десантників. А загалом бої проходять важко та з різним результатом.

"У ситуації, що склалася, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців, та ще й на певних ділянках є просування — це надзусилля наших бійців і високий рівень професійності командування обороною", — додає Маляр.

При цьому в Генштабі зазначають, що росія продовжує зосереджувати свої основні зусилля на Бахмутському напрямку та підтверджують слова Маляр, що вороги атакують у місті, а важкі бої за нього продовжуватимуться.

"До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут, Іванівське, Торецьк Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне, Торецьк Донецької області", — йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пригожин у паніці розповів, чим загрожує контратака ЗСУ у Бахмуті.

Також ми повідомляли, що ЗСУ ліквідували двох високопоставлених росіян під Бахмутом.