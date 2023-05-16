Якщо "Кинджал" нестиме ядерний заряд: чи можна збивати таку ракету, пояснив експерт

Ядерна боєголовка це складний механізм

У ніч на 16 травня російські окупанти зазнали Києва масованого ракетного удару з використанням ракет Х-47М2 "Кинджал", які потенційно здатні нести ядерний заряд. Хоча на цей раз усі боєприпаси були оснащені конвенційною боєголовкою, проте у разі застосування ядерного заряду його вибуху у повітрі можна не боятися.

Як розповів "Телеграфу" український учений-фізик, доктор технічних наук Олексій Оніпко, перехоплення за допомогою ППО та знищення "Кинджалів" або "Іскандерів" з ядерними боєголовками не призведе до вибуху.

Він зазначає, що теоретична можливість, що ядерна боєголовка вибухне після збиття, але ймовірність цього дуже низька.

За його словами, для підриву ядерної боєголовки необхідно провести низку операцій за допомогою спеціальних пристроїв, які у разі виведення ракети з ладу просто не спрацюють. Тому, за його словами, таке завдання дуже складна опція.

"Для вибуху необхідно, щоб у ракеті запустилися електронні програми для детонації заряду. Якщо ракету зіпсували/вразили при збитті, вона просто не вибухне", — говорить Оніпко.

Ці обмеження частково передбачені самими творцями зброї, щоб запобігти випадковій детонації під час транспортування або за непередбачених обставин.

Також учений поставив питання про те, а чи залишилася у сучасної росії технічна здатність застосувати ядерну зброю. Він зазначає, що весь арсенал дістався Москві від СРСР, а тому немає впевненості у тому, що боєголовки взагалі спрацюють.

Більше про те, які погрози існують від "Кинджалів" із ядерним зарядом, читайте у матеріалі "Телеграф": Ядерний вибух після збиття "Кинджалів"? Експерти оцінили нову загрозу

Як повідомлялося раніше, у ніч на 16 травня окупанти запустили шість ракет "Кинджал" по Києву. Всі вони були перехоплені комплексом Patriot, проте, за інформацією американських чиновників, сам комплекс отримав пошкодження.