"Із "Запорожця" пересядемо на BMW": Зеленському порадили якнайшвидше відвідати одну з країн Азії

Український військовий вважає, що Зеленському варто було б вирушити до Азії

Президенту України Володимиру Зеленському, який нещодавно побував у низці країн Європи, варто було б найближчим часом відвідати Азію.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив спікером міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук.

За словами військовослужбовця, на місці українського лідера він би злітав до Японії найближчим часом.

Макарук зазначив, що зараз найкращий час для того, щоб домовитися з азіатською країною про постачання винищувачів.

"Японія шукає шляхи так званої "утилізації" близько ста винищувачів F-15, переходячи на більш сучасні літаки. А в нашій ситуації перехід з літаків радянських зразків на "застарілі" для Японії F-15 прирівнюється до того, що ми з "Запорожця" пересядемо на BMW середнього класу", — сказав він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфу": Михайло Макарук про перемогу України: "Місце путіна – на шибениці, а варвари-росіяни мають жити у кам’яному віці".

Раніше "Телеграф" писав, що на найближчому саміті G7 у Японії збираються оголосити про новий пакет допомоги для України.