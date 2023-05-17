У ЗСУ спростували фейк росіян про знищення Patriot

росіяни вкотре безсовісно брешуть, заявляючи про нібито "знищення" Patriot

У ході чергової масштабної атаки на Україну в ніч на 16 травня сили ППО збили усі 6 "Кинджалів", запущених росією, проте росіяни почали розганяти інформацію, нібито під час обстрілу їм вдалося знищити ЗРК Patriot. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат спростував черговий фейк окупантів.

Про це він говорив у ефірі національного телемарафону.

Ігнат наголосив, що за словами росіян, весь склад нашої авіації "було знищено" вже "8 разів поспіль" і якби Україна мала таку кількість повітряних суден, які нібито "знищив" ворог, то ми б вже здобули перемогу.

"Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot", – закликав Ігнат.

Це цілий зенітно-ракетний комплекс або ще "fire unit", що складається з радара, декількох пускових (зазвичай їх 8), командного пункту, машини керування, заряджальних і транспортних машин, а також машини зв’язку.

Окрім самого ЗРК до його організаційної структури входять розрахунки ПЗРК та підрозділи підтримки експлуатації та обслуговування. Штатна кількість батареї Patriot — 90-100 чоловік.

"Знищити систему якимось "Кинджалом", ну це неможливо. Тому все, що вони там розповідають, я думаю, що нехай залишиться в їхньому архіві пропаганди", — резюмував Юрій Ігнат.

Як раніше розповідав "Телеграф", неназваний американський чиновник заявив, що росіяни могли пошкодити Patriot, у США, за його словами, оцінюють збитки, які отримав комплекс. При цьому він наголосив, що комплекс точно не знищено.