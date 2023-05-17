Винний не лише путін: боєць ЗСУ пояснив, чому за звірства в Україні відповідають всі росіяни

Розраховувати на те, що з відходом путіна росія прозріє — марно

Відповідальність за звірства російських окупантів в Україні несе не лише президент рф володимир путін, але й усі росіяни. Адже не особисто путін прийшов у нашу країну вбивати, ґвалтувати, катувати та грабувати.

Таку думку "Телеграфу" висловив спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук.

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського під час його виступу на врученні премії імені Карла Великого, що путін має понести відповідальність за все, що накоїв й на нього однозначно чекає трибунал, Макарук наголосив, що винний у російських звірствах не лише сам путін.

Щодо глави кремля, то на особисту думку спікера InformNapalm, його місце не на лаві підсудних, а на шибениці, або спершу на лаві, а потім на шибениці. Саме так, як це свого часу було із злочинцями Третього рейху.

"Треба розуміти, що не путін прийшов до України вбивати, ґвалтувати, катувати, грабувати. Не путін творив жахи на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині – скрізь, куди дісталася окупаційна лапа. Це робив пересічний "російський ванька", — констатував Макарук.

Він додав, що розраховувати на те, що з відходом путіна росія прозріє та протверезіє від "кривавого чаду" — марно.

"Саме тому ця варварська нація, цей "руськомірський" народ має нести колективну відповідальність. Після нашої перемоги росіян слід позбавити прав та свобод, звичних для цивілізованого суспільства. Демілітаризація, денуклеарізація (ядерне роззброєння), заборона на в’їзд до цивілізованих країн, заборона на розвиток технологій. Варвари мусять жити у кам’яному віці, десятиліттями, якщо не століттями, каючись за свої злочини та виплачуючи репарації", — резюмував Макарук.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Михайло Макарук про перемогу України: "Місце путіна – на шибениці, а варвари-росіяни мають жити у кам’яному віці"