Україна переграла росію: СNN про ракетні удари та про те, чого чекати далі

Вовка атак на українські міста у травні могла бути спрямована на поразку систем Patriot

Ще у квітні до мережі потрапила інформація про те, що українська ППО значно виснажена, але вже під час останньої масованої атаки по Києву, в якій ворог задіяв 18 ракет різних типів і на додачу безпілотники, вона показала просто блискучі результати.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

"Урядові документи США, що буквально минулого місяця просочилися, докладно описали, як сильно виснажені українські запаси ракет середньої дальності радянської епохи, у той час, як навіть Олександр Роднянський, економічний радник президента України Володимира Зеленського, нещодавно визнав CNN, що ППО його країни "не справлялися достатньо добре", — пише видання.

Однією з головних причин блискучого відбиття атаки росіян є поява американських систем ППО Patriot, які прибули в Україну минулого місяця.

"ППО "Патріот" настільки сильні, що росія зобов’язалася їх знищити. Справді, деякі експерти вважають, що хвиля атак цього місяця була здійснена спеціально для того, щоб вразити їх кількістю. А атаки на Київ 16 травня, ймовірно, пошкодили, але не знищили одну з українських систем Patriot", — про це CNN сказав офіційний представник США.

Крім Patriot українське небо захищають німецькі батареї IRIS-T і протиракетна система Hawk. Крім того, є зброя, яку Україна вже мала до початку війни, в основному системи радянської доби, включаючи зенітні ракети середньої дальності С-300 та "Бук М1". Ці системи із ймовірністю 80% вражають російські крилаті ракети.

Проблема з боєприпасами чи як може закінчитися війна

Однією з основних проблем є те, що у Києва швидко закінчуються боєприпаси для його систем радянської доби.

"Оскільки залишилася обмежена кількість ракет, українцям потрібно буде утримувати їх для найбільш пріоритетних цілей — російських літаків або ракет, які прямують до найбільш вразливих цілей", — пише CNN, посилаючись на звіт CSIS (Центр стратегічних та міжнародних досліджень).

Частина аналітиків вважає, що за нинішніх темпів використання боєприпасів — з обох боків — війна може закінчитися поразкою тієї сторони, яка першою вичерпає свої запаси. Зараз росія, мабуть, намагається виснажити обороноздатність України, а залишки деяких російських ракет свідчать про те, що країна-агресор використовується нові запаси, а її арсенали можуть бути виснажені.

Допомога для України вже в дорозі

Міноборони США надасть Україні новий пакет допомоги у розмірі 1,2 мільярда доларів для зміцнення арсеналів ППО та артилерії. Водночас Великобританія направить в Україну ракети ППО.

Експерт із CSIS Вільямс вважає, що найближчими тижнями та місяцями підтримка Заходу матиме вирішальне значення, тому як єдині достатні запаси у росії — це низькотехнологічні гравітаційні бомби, які скидаються з літаків.

"Якщо Росії вдасться виснажити ППО України за рахунок виснаження та завоювати перевагу в повітрі, війна стане для України значно складнішим завданням. Наскільки це можливо, поповнення запасів перехоплювачів і пов’язаного з ними обладнання ППО має залишатися пріоритетним завданням західних пакетів військової допомоги в найближчому майбутньому"., — Написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після нічної атаки на столицю України в ніч проти 16 травня, росія заявила, що ракетою "Кинджал" змогла знищити систему Patriot. Західні ЗМІ, посилаючись на офіційних осіб, стали говорити про те, що це могло статися ушкодження системи, але водночас в Офісі президента зробили важливу заяву, назвавши цю інформацію фейком.