рф втратила в Україні військо, як у 16 армій НАТО: це більше, ніж у будь-якій війні з часів Другої світової

Втрати росії поки що не перевищують чисельність армій лише трьох країн НАТО

Втрати російської армії вже перетнули рубіж у 200 тисяч осіб за час повномасштабної війни в Україні й це більше, ніж у будь-якій війні з часом Другої світової. За цей період країна-агресор втратила військо за чисельністю як 16 армій країн НАТО.

Про це свідчить рейтинг Global Firepower.

"У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж трохи більше як за рік втратила росія. Якщо порівнювати, москва знищила в Україні військо чисельністю 16 армій НАТО", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість цих 16 армій країн НАТО становить 193 тисячі. Там втрати росії перевищили цю цифру на 7 тисяч. Йдеться про армії наступних країн:

Болгарія – 25 тис. регулярних військ,

Фінляндія – 24 тис.,

Угорщина – 23 тис.,

Норвегія – 23 тис.,

Литва – 16 тис.,

Данія – 16 тис.,

Хорватія – 15 тис.,

Словаччина – 13 тис.,

Північна Македонія – 9 тис.,

Албанія – 8 тис.,

Словенія – 7 тис.,

Латвія – 6,5 тис.

Естонія – 4 тис.,

Чорногорія – 2,5 тис.,

Люксембург – 1 тис.,

Ісландія – майже відсутні регулярні війська.

Поки що втрати росії не перевищують чисельність армії США (1 млн 390 тис.), армії Туреччини (425 тис.) та армії Франції (205 тис.). Але, до речі, до останньої країни рф потроху підбирається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Марк Міллі розповів, скільки російських окупантів ще перебуває на території України.