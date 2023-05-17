Ще одну дитину вбили росіяни: на Херсонщині снаряди впали поряд із магазином

Поранення отримали кілька цивільних

Росіяни продовжують кошмарити мирних жителів України, зокрема, часто дістається звільненим територіям Херсонщини. Сьогодні, 17 травня, окупанти знову завдали удару по цій області.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Як стало відомо, росіяни обстріляли населений пункт Зеленівка, яке знаходиться по-сусідству з обласним центром. Внаслідок підлого удару там загинула дитина.

"Батько приніс її до лікарні на руках. Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину. Російські терористи продовжують цинічно вбивати цивільних", — розповів Єрмак.

Загалом, за даними Херсонської ОВА, лише минулої доби росіяни 79 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. А це майже пів тисячі різних снарядів, що летіли на голови українцям.

Нагадаємо, що до цього нелюди вбили двох дітей в Умані, де вони влучили у багатоповерхівку. Також військові злочинці обирають собі за цілі місця з великим скупченням людей, як, наприклад, цивільна колона у Запоріжжі чи вокзал у Краматорську.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти обстріляли Херсон. Снаряди потрапили у будівельний гіпермаркет в одному з районів міста.