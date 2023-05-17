путін подряпав Patriot: в США: уточнили ступінь "пошкодження" американського ЗРК у Києві

ЗРК Patriot продовжить стояти на варті українського неба

Західні ЗМІ уточнили свою інформацію про нібито пошкодження ЗРК Patriot російським "Кинджалом" під час російської атаки на Київ 16 травня. Джерела журналістів заявляють, що "пошкодження" є настільки незначними, що систему навіть не потрібно прибирати з поля бою для ремонту.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на трьох неназваних американських офіційних осіб.

Так, журналісти вкотре "обламали" російського міністра шойгу з його фейками про знищену техніку ЗСУ. Якщо раніше там заявляли, що Patriot був лише пошкоджений, а не знищений, як кажуть в росії, то зараз взагалі виявляється, що ці пошкодження є мінімальними і не впливають на працездатність комплексу. Тут слід зазначити, що в Україні також не підтверджують нісенітниці росіян про знищення ЗРК і навіть більше, не коментують жодних "пошкоджень". Але якщо й вірити інформації CNN, то, на щастя для української ППО, все у Patriot добре навіть із цими "пошкодженнями".

Так, за словами офіційних осіб США, сама система все ще перебуває в робочому стані, а радіолокаційна складова Patriot, один із найважливіших її елементів, не постраждала. Офіційні особи США не вважають, що Patriot потрібно буде прибрати з поля бою для ремонту.

"Пошкодження системи ППО Patriot після ракетного обстрілу росією під Києвом у вівторок вранці мінімальні, повідомили CNN троє американських офіційних осіб, причому один чиновник назвав це "незначним" пошкодженням", — йдеться у матеріалі.

Внаслідок чого саме було "пошкоджено" систему — ударом ракети або осколками після її збиття, у матеріалі не стверджується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що жодна з американських систем Patriot не була знищена, а вся інформація про це фейки.