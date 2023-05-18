На півдні рельєф заважає українському контрнаступу: свіжі карти боїв в Україні
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В епіцентрі боїв Бахмут та Мар'їнка
Українські контратаки поблизу Бахмута продовжуються, українські військові просуваються на флангах. Одночасно з тим, особливості місцевості стримують наступальні дії ЗСУ на Херсонщині.
Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни у звіті просуванням заважає ширина Дніпра. Також на островах поблизу Херсона звідки відтіснили російських військових поганий рельєф, окопів немає, а земля завжди волога.
За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулося 36 бойових зіткнень.
Схід України
На Куп’янському напрямку окупанти наступали поблизу Масютівки та Новоселівського. На Лиманському — в районі Невського Луганської області.
На Бахмутському напрямку тривають бої в Бахмуті. За даними DeepState в місті вороги продовжують витісняти Сили оборони за його межі, йдуть бої на західному краю Бахмута. Ворог за добу також наступав у бік Іванівського.
На Авдіївському та Шахтарському напрямках за даними Генштабу наступу не дуло, ворог атакував у Мар’їнці. DeepState повідомляє про провальну спробу ворога атакувати Первомайське з півдня за підтримки бронетехніки.На заході Донецької області на межі з Запорізькою областю російські військові могли завдати наземних ударів по українських позиціях.
Південь України
Ворог продовжує вести оборону, завдає авіаударів та не припиняє обстріли. Під вогнем Херсонщина та Запорізька область. Окупанти обстрілюють західний (правий) берег Херсонської області та острови в дельті річки Дніпро, побоюючись запланованих українських контрнаступів. Українські військові завдають ударів по логістиці окупантів.
Побоюючись українського контрнаступу ворог не припиняє бити по тиловим містам. Як раніше повідомляв "Телеграф", в ніч на 18 травня пролунали вибухи в кількох містах та областях, зокрема і в столиці України.