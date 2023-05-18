На півдні рельєф заважає українському контрнаступу: свіжі карти боїв в Україні

В епіцентрі боїв Бахмут та Мар'їнка

Українські контратаки поблизу Бахмута продовжуються, українські військові просуваються на флангах. Одночасно з тим, особливості місцевості стримують наступальні дії ЗСУ на Херсонщині.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни у звіті просуванням заважає ширина Дніпра. Також на островах поблизу Херсона звідки відтіснили російських військових поганий рельєф, окопів немає, а земля завжди волога.

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулося 36 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку окупанти наступали поблизу Масютівки та Новоселівського. На Лиманському — в районі Невського Луганської області.

Карта бойових дій в Луганській області

На Бахмутському напрямку тривають бої в Бахмуті. За даними DeepState в місті вороги продовжують витісняти Сили оборони за його межі, йдуть бої на західному краю Бахмута. Ворог за добу також наступав у бік Іванівського.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському та Шахтарському напрямках за даними Генштабу наступу не дуло, ворог атакував у Мар’їнці. DeepState повідомляє про провальну спробу ворога атакувати Первомайське з півдня за підтримки бронетехніки.На заході Донецької області на межі з Запорізькою областю російські військові могли завдати наземних ударів по українських позиціях.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує вести оборону, завдає авіаударів та не припиняє обстріли. Під вогнем Херсонщина та Запорізька область. Окупанти обстрілюють західний (правий) берег Херсонської області та острови в дельті річки Дніпро, побоюючись запланованих українських контрнаступів. Українські військові завдають ударів по логістиці окупантів.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Побоюючись українського контрнаступу ворог не припиняє бити по тиловим містам. Як раніше повідомляв "Телеграф", в ніч на 18 травня пролунали вибухи в кількох містах та областях, зокрема і в столиці України.