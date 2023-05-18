Без "Кинджалів", але з "Іскандерами": Залужний розповів про нічний ракетний удар росіян

росіяни атакували Україну з літаків, кораблів та з наземних ракетних установок

росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України — з 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.

Загалом росіяни з літаків стратегічної авіації (двох Ту-160 та восьми Ту-95) випустили 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. А з кораблів у Чорному морі – 6 крилатих ракет "Калібр". Крім того, з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів окупанти атакували Україну двома крилатими ракетами "Іскандер-К.

Залужний додав, що також українські воїни в ходы цієї атаки збили два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, минулої ночі вибухи чули у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Одеській та Харківській областях. Ще до півночі окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, на жаль, в області було зафіксовано прильоти. Близько опівночі ворог обстріляв Харків та область з установок С-300. Близько 4:30 вибухи пролунали на Вінниччині. У небі Хмельницької області працювала ППО. Близько 5:00 серія потужних вибухів пролунала у Києві та області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що увечері 16 травня російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста Миколаїв ракетами "Калібр". Під удар потрапили автосалон та торговий центр. Уламкове поранення отримала жінка.