F-16 для України: США продовжують гнути свою лінію, але є надія — ЗМІ

У США не мають єдиної позиції щодо навчання українських пілотів, пишуть ЗМІ

США не дозволять українським пілотам проводити польоти на винищувачах F-16 у Європі. Попри це Вашингтон не буде проти передачі даних літаків на потреби ЗСУ від європейських країн.

Як повідомив у коментарі The New York Times анонімний високопосадовець з України, у США не проти того, щоб українських пілотів ознайомили з технічною мовою, а також провели з ними тактичні уроки, але про польоти не йдеться.

Видання пише, що в адміністрації американського лідера Джо Байдена все ще сумніваються в тому, що зараз слушний час для передачі Києву таких дорогих винищувачів.

При цьому неназваний американський чиновник заявив, що США все ще можуть видати ліцензії на реекспорт F-16 європейським країнам.

Цю інформацію підтвердив один із представників Пентагону в коментарі Politico. За його словами, США нібито не проти передачі літаків для України. При цьому він зазначив, що остаточного рішення про це поки не ухвалено.

Раніше "Телеграф" писав, що закупівлею літаків для України взялися уряди Великобританії та Нідерландів, але отримати Київ їх зможе лише зі схвалення американців.