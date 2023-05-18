"Ядерка" путіна вже не така страшна? Провал росіян з "Кинжалами" розкрив цікавий момент

Українська ППО відмінно впоралася з ворожими повітряними цілями і це значною мірою підірвало передбачувану міць російського ракетного арсеналу

Знищення "незбивної" російської ракети "Кинджал", і бездоганна робота української ППО ставить під сумнів можливість результативного використання ядерної зброї росією.

Про це пише британська газета The Telegraph.

Так, ракетна атака по Україні, яку Росія зробила в ніч на 16 травня, стала "винятковою за своєю щільністю". Країна-агресор задіяла 27 повітряних цілей, у тому числі ракети "Кинджал", "Калібр" та БПЛА "Шахед". Однак ЗСУ вдалося збити всі дрони та ракети. Це своєю чергою значною мірою підірвало передбачувану міць російського ракетного арсеналу.

Деякі з ракетних комплексів, які, ймовірно, були перехоплені під час атаки у понеділок увечері, зокрема широко розрекламована гіперзвукова ракета "Кинджал", мають подвійну боєздатність. Тобто теоретично вони можуть бути розгорнуті у звичайних або ядерних конфігураціях і складати наріжний камінь нестратегічного або тактичного ядерного арсеналу рф.

Експерт з ракетних технологій та науковий співробітник Університету Осло Фабіан Хоффманн вважає, що успішна та ефективна робота протиповітряної оборони України ставить під сумнів здатність росії успішно розгорнути свій тактичний ядерний арсенал.

" Навіть сам володимир путін стверджував, що "Кинджал" не зупинити, заявивши у 2018 році, що він може "подолати всі існуючі та перспективні системи протиповітряної та протиракетної оборони". Російські особи, які приймають рішення, тепер можуть почати задаватися питанням, чи зможуть вони довести свою тактичну ядерну зброю до своїх цілей, якщо справа дійде до бійки», — йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що раніше український вчений-фізик, доктор технічних наук Олексій Оніпко розповів "Телеграфу", що у разі збиття Х-47М2 "Кинджал", що несуть ядерний заряд, ядерного вибуху не буде. З технічної точки зору, підрив ядерного заряду в повітрі — процес надто складний і така операція може бути проведена лише за допомогою спеціальних пристроїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії хочуть застосування ядерної зброї через анонсований контрнаступ ЗСУ.