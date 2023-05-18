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Не долікували? лукашенко повеселив заявою про контрнаступ ЗСУ

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
олександр лукашенко зробив заяву про контрнаступ ЗСУ Новина оновлена 18 травня 2023, 12:08
олександр лукашенко зробив заяву про контрнаступ ЗСУ. Фото Відкриті джерела

На думку диктатора, жодного контрнаступу не буде

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко, який час від часу робить дивні, а часом і абсурдні заяви про війну в Україні, вважає, що контрнаступ ЗСУ, що анонсується, — це дезінформація.

Таку версію подій білоруський лідер висловив сьогодні, 18 травня, на зустрічі з учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ. Про це пише "БелТа".

"Мушу сказати, найбільша дезінформація — цей "контрнаступ". Жодного "контрнаступу", на мій погляд, немає і бути не може. Це просто безумство. Один до п’яти на фронті воювати за технікою і живою силою — це просто безумство! Ні, треба нагнітати, треба накручувати українців для того, щоб продовжувати та втопити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це у нас за парканом прямо", — сказав олександр лукашенко.

Зазначимо, що Україна зараз активно готується до майбутнього контрнаступу. Володимир Зеленський вважає, що перші кроки цього наступу побачать на Заході, а також добре відчує на собі росія. Попри те, що ця тема широко обговорюється протягом останніх місяців не лише в Україні, а й за її межами, лукашенко навіщось вирішив висловитися з цього приводу, додавши до скарбнички своїх і так абсурдних заяв щодо війни ще одну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі активно обговорюють можливу хворобу лукашенка після того, як він терміново виїхав з путінського параду на 9 травня і мав нездоровий вигляд. ЗМІ припустили, на що може бути хворий білоруський диктатор.

Теги:
#Україна #Лукашенко #Війна #Контрнаступ #ЗСУ