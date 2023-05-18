"Спокою не буде": у Буданова прокоментували вибух на залізниці у Криму

Залізницею у Криму, де стався вибух, окупанти перевозять зброю, боєприпаси та бронетехніку для війни проти України

В окупованому Криму близько 8:20 18 травня в районі Бахчисараю пролунав вибух на залізниці, внаслідок інциденту зі шляхів зійшли кілька вагонів поїзда. Як розповіли у Головному управлінні розвідки України, цими шляхами окупанти везли зокрема, зброю, боєприпаси, бронетехніку та інші засоби для війни проти України.

Інцидент прокоментував представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону.

"Тими шляхами перевозять, зокрема, зброю, боєприпаси, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України. Для того, щоб вбивати цивільних українців та українських захисників. Цілком природно, що ці шляхи не витримали, втомилися і тепер на деякий час не функціонують", — сказав він.

Представник ГУР додав, що інфраструктура Криму працюватиме нормально і безпечно лише коли півострів повернеться до складу України, а поки що там російські терористи — "спокою не буде".

Росіяни використовують Крим як логістичний хаб та транспортний вузол для перекидання живої сили та техніки на окуповані території українського півдня.

За словами Юсова, хоча пропагандисти стверджують, що все "йде за планом", окупаційне керівництво Криму починає продавати свою нерухомість та вивозити сім’ї з півострова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами керівника прес-центру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, окупанти відчувають наближення звільнення півострова і намагаються втекти звідти, а також приховати докази своїх злочинів.