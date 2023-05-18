Ракетний удар по Україні: у ЗСУ детально розповіли, де був приліт, а де падали уламки

Юрій Ігнат розповів подробиці нічної атаки по Україні

Стали відомі подробиці чергової масованої ракетної атаки по Україні, яку росія здійснила в ніч проти 18 травня. Країна-агресор випустила 21 крилату ракету і практично всі вдалося збити. Проте в одній з областей є влучення.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише РБК-Україна.

За його словами, приліт цієї ночі було зафіксовано на Хмельниччині. Йдеться про ракету Х-101/Х-555. Решта повітряних цілей, що летіли в різні українські регіони, були успішно збиті. У тому числі шість "Калібрів" та два "Іскандер-К", які атакували з південного напрямку.

"Всі вони були збиті. Також збиті, переважно на Київщині, 21 крилата ракета повітряного базування Х-101/Х555, які запускали стратегічні бомбардувальники з району Каспію", — сказав Ігнат.

Він наголосив, що зенітна керована ракета під час збиття зазвичай не вражає ціль шляхом зіткнення, а розривається поруч із нею.

"Підбита в повітрі крилата ракета або дрон не завжди вибухають. Вони обов’язково будуть падати на землю, але не досягнуть своїх цілей. Саме тому ми й наголошуємо, що навіть успішна робота нашої ППО не гарантує безпеку. Під час тривоги необхідно дотримуватись заходів безпеки, а не знімати на телефон", — пояснив Ігнат.

Так, вибухи на Одещині, про які повідомлялося сьогодні, стали саме таким випадком. Прильоту в області не було, але підбита ракета впала, внаслідок чого постраждали й один загиблий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ближче до ранку 18 травня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. На щастя, завдяки блискучій роботі ППО всі повітряні цілі були збиті. Однак було зафіксовано падіння уламків ракет, у тому числі біля дитячого садка.