"Перші слова – ім'я дружини": медики дивом врятували героя, якому куля потрапила в мозок (фото)

Воїн уже збирає речі для проходження реабілітації

В Україні триває повномасштабна війна з росією, на якій наші герої віддають своє життя та здоров’я за батьківщину, а інші українці не менш героїчно борються за кожне життя, рятуючи захисників. Одна з таких історій порятунку сталася у Дніпрі.

Про це розповів директор обласної лікарні імені Мечнікова Сергій Риженко.

Він розповів про історію 41-річного захисника із Житомирщини, який захищав Україну на фронті з перших днів російського вторгнення. Життя героя і батька перекинулося в одну мить, коли ворожа куля потрапила йому прямо в голову.

"Вона (куля — Ред.) зайшла у скроню, пройшла через мозок і застрягла в потилиці", — повідомляє Риженко.

На щастя, наші герої мають не менш героїчних "ангелів-охоронців" — медики. Вони на чолі з Андрієм Сірком та спільно з американським професором Рокко Армондо провели унікальну п’ятигодинну операцію і в результаті врятували життя воїну.

"Перші слова після операції: Неля — ім’я дружини. Потім почав згадувати номер телефону. Далі цілодобово тримав її обома руками, боячись відпустити", - розповідає лікар.

Зараз, воїн разом із дружиною збирає речі, щоб їхати до Києва на реабілітацію, а лікарі-нейрохірурги віддали йому кулю, як амулет захисту від ворогів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув ветеран спецназу армії США.

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