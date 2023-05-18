То зоряних війн не буде? Уганда і росія підписали договір про зброю в космосі, у мережі веселяться

Угоду підписали за підсумками переговорів у Москві

Глава МЗС рф сергій Лавров, який практично поселився в Африці після повномасштабного вторгнення росії в Україну, підписав з Угандою резонансний документ. Але гучний він скоріше своєю безглуздістю.

Про нову домовленість росії та Уганди розповідають пропагандисти.

Так, дві космічні держави — росія, у якої всі апарати розвалюються в космосі та Уганда — африканська країна, яка у грудні 2022 року запустила свій перший в історії супутник, зроблений за допомогою Японії, підписали спільну заяву про нерозміщення першими зброї в космосі.

"Міністри поставили свої підписи і обмінялися документами за підсумками переговорів, що відбулися в Москві", — йдеться в матеріалі.

Поки незрозуміло якою саме зброєю Уганда і росія обіцяють не захоплювати космос, але в мережі вже є іронічні реакції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Африці зажадали "референдуму" на Донбасі. Там заявили, що перед візитами до Москви та Києва "хочуть отримати гарантії".

Також ми повідомляли, що у Зеленського відреагували на мирну ініціативу країн Африки. Там заявили, що готові вислухати африканців, але дали зрозуміти, що наша країна буде прагнути саме до свого мирного плану.