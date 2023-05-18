"Не віддавайте!": окупанти під Бахмутом втрачають улюблене село пригожина, у нього істерика

пригожин благає шойгу та герасимова не оголювати фланги та не віддавати ЗСУ Сакко та Ванцетті

Українські сили продовжують просуватися в районі Бахмута, витискаючи окупантів із флангів: вони пишуть у своїх пабліках що ось-ось втратять контроль над селом Сакко та Ванцетті, проте Генштаб ЗСУ офіційної інформації з цього приводу не давав.

Окупанти публікують карту із позначкою, що це село нібито втрачено підрозділами ЗС РФ 17 травня.

Це село розташоване на північ від Соледара і окупанти захопили його 1 лютого. Сакко та Ванцетті — улюблене село ватажка ПВК "Вагнера": він тоді дуже пишався його захопленням і цілий місяць говорив про це, хоча воно практично вимерле — до війни там було лише кілька мешканців, а зараз воно повністю зруйноване.

Пригожин записав відео з проханнями до міністра оборони росії сергія шойгу і начальника генштабу ворожої росії генерала валерія герасимова "будь ласка, не віддавайте населений пункт Сакко і Ванцетті".

Зазначимо, незвичайна для України назва села Сакко та Ванцетті у Соледарській міській громаді Бахмутського району — пережиток радянського минулого. Воно названо на честь анархістів Сакко та Ванцетті, засуджених у США за терористичну діяльність. Їхні вироки у справі про вбивство касира та двох охоронців взуттєвої фабрики в місті Саут-Брейнтрі та страта, набули широкого розголосу у 1920-і роки. Радянська пропаганда використовувала їхні імена для розпалювання антиамериканської істерії.

Примітно, що в окупованому Криму Євпаторії є дитячий санаторій імені Сакко і Ванцетті і в мережі висловлюють надію, що росія незабаром втратить і його.

Раніше "Телеграф" публікував фото Бахмута із супутника: за рік окупанти знищили його та перетворили на місто-примару.