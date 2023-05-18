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"Не віддавайте!": окупанти під Бахмутом втрачають улюблене село пригожина, у нього істерика

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин
Ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин. Фото Відкриті джерела

пригожин благає шойгу та герасимова не оголювати фланги та не віддавати ЗСУ Сакко та Ванцетті

Українські сили продовжують просуватися в районі Бахмута, витискаючи окупантів із флангів: вони пишуть у своїх пабліках що ось-ось втратять контроль над селом Сакко та Ванцетті, проте Генштаб ЗСУ офіційної інформації з цього приводу не давав.

Окупанти публікують карту із позначкою, що це село нібито втрачено підрозділами ЗС РФ 17 травня.

Це село розташоване на північ від Соледара і окупанти захопили його 1 лютого. Сакко та Ванцетті — улюблене село ватажка ПВК "Вагнера": він тоді дуже пишався його захопленням і цілий місяць говорив про це, хоча воно практично вимерле — до війни там було лише кілька мешканців, а зараз воно повністю зруйноване.

Пригожин записав відео з проханнями до міністра оборони росії сергія шойгу і начальника генштабу ворожої росії генерала валерія герасимова "будь ласка, не віддавайте населений пункт Сакко і Ванцетті".

Зазначимо, незвичайна для України назва села Сакко та Ванцетті у Соледарській міській громаді Бахмутського району — пережиток радянського минулого. Воно названо на честь анархістів Сакко та Ванцетті, засуджених у США за терористичну діяльність. Їхні вироки у справі про вбивство касира та двох охоронців взуттєвої фабрики в місті Саут-Брейнтрі та страта, набули широкого розголосу у 1920-і роки. Радянська пропаганда використовувала їхні імена для розпалювання антиамериканської істерії.

Примітно, що в окупованому Криму Євпаторії є дитячий санаторій імені Сакко і Ванцетті і в мережі висловлюють надію, що росія незабаром втратить і його.

Раніше "Телеграф" публікував фото Бахмута із супутника: за рік окупанти знищили його та перетворили на місто-примару.

Теги:
#Війна #Контрнаступ #Євген Пригожин #Бахмут