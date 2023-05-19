Благодійний проект "Додошки": як українські айтівці забезпечують ноутбуками школярів з прифронтових зон

Завдяки волонтерській ініціативі діти в "гарячих" точках країни мають змогу продовжити навчання

З початку повномасштабної війни в Україні тисячі школярів втратили не лише щасливе дитинство, а й можливість повноцінно навчатися. Для убезпечення учнів заклади освіти в прифронтових зонах перейшли на дистанційну форму навчання, проте доступ до інтернету і, власне, самі гаджети для "відвідування" онлайн-уроків мають далеко не всі жителі цих населених пунктів.

Допомогти школярам повернутися до навчального процесу взялися українські фахівці у IT-сфері Михайло Борозенець та Анастасія Олефір. Завдяки їхньому волонтерському проекту "Додошки", десятки дітей, котрі постраждали від збройної агресії рф, вже отримали ноутбуки і відновили навчання.

"Телеграф" поспілкувався з благодійниками і з'ясував, як кожен з нас може підтримати важливу ініціативу.

— Як давно і за якою схемою працює ваш проект?

— Проекту вже п'ять місяців. Зазвичай малеча звертається до волонтерів, які працюють з сім'ями у прифронтових районах або в інших регіонах, а вони вже зв'язуються з нами. Наприклад, зараз у нас є перелік дітей з числа ВПО, які проживають у Тернопільській області. Їхні дані нам надала місцева благодійна організація.

Отримуючи запит, ми шукаємо тих, хто готовий віддати нам свій вживаний ноутбук, або збираємо кошти на його придбання. Також звертаємось до продавців техніки, які можуть продати нам її зі знижкою.

Техніка надсилається поштою, після чого спонсори отримують фотозвіт — світлину дитини з ноутбуком.

Таким чином, нам вдалося забезпечити лептопами 60 дітей з різних міст України: 6 лептопів отримали від наших друзів та колег, 13 придбали за донати, ще 41 знайшли через соцмережі. Повертати комп'ютери не потрібно — вони надаються дітям назавжди.

— Школярі якого віку і з яких областей звертаються до вас найчастіше?

— Зазвичай це діти 8-12 років. Більшість з них переїхали з батьками з прифронтових територій після початку повномасштабного вторгнення і опинилися в таких умовах, що не мають можливості придбати дорогу техніку. Часто запити надходять прямо з гарячих точок України — Ізюма, Кремінної, Херсона чи з населених пунктів, що перебувають під окупацією.

— Скільки заявок від дітей чекають на опрацювання станом на сьогодні?

— Наразі в нашому списку близько 30 дітей, які виїхали Кремінної, ще 20 школярів залишаються в Ізюмі. В основному це учні молодшої та середньої школи.

— Як можна долучитися до вашого проекту?

— Допомогти можна у три способи:

Задонатити будь-яку суму на збір для придбання ноутбуків. Поповнити банку можна за посиланням. Передати нам свій лептоп. Новий чи вживаний — байдуже, головне, щоб він був у робочому стані: відтворював відео і підтримував функцію встановлення Zoom. Якщо ви займаєтесь продажем техніки, надати нам знижку на придбання ноутбуків для дітей. Розповісти про нас у соцмережах, друзям та колегам. Поширити посилання на банку для збору коштів.

Наразі ми сфокусовані на тому, щоб передати якомога більше лептопів дітям, тим самим хоч трохи облегшивши їхнє життя у воєнних умовах. Наша команда відкрита до нових кооперацій та партнерств, які допомогли б зробити проект "Додошки" більш масштабним та корисним.