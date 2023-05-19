Переформатування способу ведення війни: військовий експерт пояснив, чому почастішали удари рф по Україні

Ворог готує так зване поле майбутнього бою

Повітряні удари російського ворога по Україні, які відбуваються ледве не щоночі, вказують на переформатування способу ведення війни.

Таку думку в під час телемарафону висловив ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, який не вважає зміну тактики росіян неочікуваною, передає ТСН.

"Це не зовсім новий формат. Відбувається все саме так, як пише військова книжка. І російські окупаційні сили, і українські сили оборони готуються до майбутніх активних бойових дій. З цією метою створюється так зване поле майбутнього бою. З цією метою як російські окупанти намагаються знищити нашу військову інфраструктуру, так і українські сили оборони системно й наполегливо знищують військовий потенціал російських окупантів. Для цього і використовуються ракети різного радіусу дії, росіяни використовують активно керовані авіаційні бомби для того, щоб максимально завдати шкоди нашій військовій інфраструктурі, нашим військовим об’єктам", — певен Селезньов.

В той же час експерт в захопленні від вміння наших сил ППО давати відсіч ворогу при переході до нового характеру ведення війни.

"Нищити найефективніші, найпотужніші розпіарені російські ракети типу "Кинджал" — це насправді диво. Очевидно, що така ситуація буде й далі тривати аж до того моменту, доки або українська армія перейде в контрнаступ, або російська окупаційна армія буде намагатися використати свою перевагу, а вона на деяких ділянках фронту зараз має перевагу в особовому складі, і в техніці, і в озброєнні, і той самий наступ російської армії може розпочатися. Не надто багато у росіян тих ресурсів. Але тим не менш, ми маємо всі бути напоготові і цю тактику, яку зараз росіяни використовують з метою завдавання комбінованих ракетно-бомбових ударів по нашій країні, ми маємо враховувати і відповідним чином реагувати", — зазначив експерт.

росія підвищує ставки — вона запускає "Кинджали", які раніше не використовувала для ударів по території України. Наші іноземні партнери почали говорити про коаліцію винищувачів. Тому, можливо, це новий етап протистояння.

"Звичайно, росіяни готуються. Чому "Кинджали"? Бо росіяни вирішили, що вони знайшли ту саму ціль, яка для них є стратегічно важливою. Багато зараз дискусій точиться про те, влучили чи ні росіяни минулої ночі по нашому комплексу протиповітряної оборони класу Patriot. Я довіряю офіційним джерелам інформації. Офіційний спікер каже, що не влучили. Це насправді дуже важлива історія, бо ми не можемо дозволити собі такі величезні втрати. Ба більше — я знову підкреслюю, що наші оператори протиповітряної оборони знають свою справу, діють комбіновано, системно і в такий спосіб, щоб не наражати на смертельну небезпеку тих самих операторів, які безпосередньо задіяні до експлуатації і використання цієї дуже важливої і дуже потужної техніки", — вважає Владислав Селезньов.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор путін шокований вразливістю розхвалених ракет "Кинджал", і намагається помститись його творцям – за грати відправленого вже четвертого фізика, який займався гіперзвуковими ракетами.