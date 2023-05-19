Нічна атака терористів на Київ: всі виявлені повітряні цілі ворога знищено

Рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси Shahed

Повітряна атака на столицю, яку російський ворог здійснив у ніч на п'ятницю, 19 травня, не досягла своїх цілей.

Про це повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської воєнної адміністрації.

"Десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня! З інтервалом між останніми — менше доби. Така травнева інтенсивність "повітряного вогню" ворога по Києву. Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА", — відмічають в КМВА.

За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси Shahed. З тактичного огляду, відмічаюсь в адміністрації, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками.

"Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються! Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! Дякуємо захисникам неба за відмінну роботу! Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються", — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі у низці міст України лунали вибухи і потужно працювала ППО.