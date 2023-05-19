Саміт G7 у Японії і не лише: Bloomberg анонсував важливі візити Зеленського

Володимир Зеленський найближчими днями здійснить важливі міжнародні візити

Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт G-7, який сьогодні, 19 травня, відкрився у японському місті Хіросіма.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із планами українського лідера.

Співрозмовники видання розповіли, що Зеленський вилетить на військовому літаку США до Японії після зупинки у Саудівській Аравії для участі у саміті Ліги арабських держав.

"Візит до Хіросіми, яка стала епіцентром першої ядерної атаки 78 років тому, особливо символічний, враховуючи періодичні загрози російського президента володимира путіна застосувати атомну зброю в Україні", — пише видання.

Очікується, що на японському саміті будуть розглянуті жорсткіші санкції щодо агресора.

Саміт "Великої сімки" у Японії триватиме до 21 січня. Джерело не повідомило, коли саме заплановано візит українського президента.

Зазначимо, що офіційно про візит Зеленського нічого не повідомляли. У Японії говорили, що український лідер виступить на саміті онлайн.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що учасники "Великої сімки" готують "сюрприз" для росії.