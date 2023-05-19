Долітався: Україна збила ворожий винищувач за допомогою Patriot – ЗМІ

Українські воїни використовують Patriot вже не лише для перехоплення російських ракет

В останні тижні Збройні сили України використали легендарну американську систему протиповітряної оборони Patriot, щоб збити принаймні один винищувач російських окупантів на відстані.

Про це пише CNN, посилаючись на дані від представників Міністерства оборони США та співробітників Конгресу.

Ворожі літаки переважно залишаються за російськими оборонними лініями, що своєю чергою ускладнює для України націлювання за допомогою систем меншої дальності, таких як NASAM.

"Російські літаки, націлені на Patriot, здійснювали бомбардування, щоб обстріляти українські цілі ракетами, які росія виробляла протягом останнього року, щоб максимально збільшити жертви серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають офіційні особи США, після того, як Захід передав Україні системи Patriot, українці самі відповідальні за ухвалення власних рішень, коли і як застосовувати цю систему.

При цьому деякі співробітники Конгресу дотримуються думки, що сучасні винищувачі могли б полегшити українським воїнам націлювання на ворожі літаки без необхідності витрачати дорогі боєприпаси Patriot, які призначені для перехоплення балістичних ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Сполучених Штатах офіційно підтвердили пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot в ході російської атаки в ніч на 16 травня. Офіційні особи також розповіли, чи були значними пошкодження.