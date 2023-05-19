Нічний удар по Кривому Рогу: сталася пожежа, є постраждалі (фото)
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У ніч на 19 травня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи.
Як повідомив глава регіону Сергій Лисак, удар припав по приватному промисловому підприємству.
Внаслідок обстрілу постраждала 64-річна жінка, яку госпіталізували у тяжкому стані.
"Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Відразу кілька споруд спалахнули. В одній із них рятувальники досі борються з вогнем", — написав чиновник у ранковому зведенні.
Також у результаті удару по місту виник у чотириповерховій адмінбудівлі, яку вже ліквідували. Там легені поранення отримав 45-річний чоловік.
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