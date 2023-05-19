Ворог вдарив "Калібрами" та "Шахедами": в ЗСУ відзвітували про наслідки нічної атаки

Більшість ворожих повітряних цілей вдалося знищити

У ніч проти 19 травня російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків дронами-камікадзе "Shahed-136/131", а також крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі. Стали відомі подробиці цієї події.

Як повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України, цієї ночі було зафіксовано пуски 22-х ударних безпілотників "Шахед", а також шести ракет "Калібр".

Зазначається, що більшість ворожих повітряних цілей українським військовим вдалося успішно знищити.

"Під час цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" і "Південь" Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у Київській міській адміністрації відзначили інтенсивність "повітряного вогню" ворога у травні, оскільки ця атака стала вже десятою по вулиці за 19 днів цього місяця. При цьому розрив між останніми становить менше за добу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 травня російські загарбники здійснили масований ракетний удар по українських містах. Країна-агресор випустила 21 крилату ракету і практично всі вдалося збити.