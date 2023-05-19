Не "БНР" єдиною: загадковий дрон наробив шуму в окупованому Криму

Дрон нібито був збитий системою ППО окупантів за кілька кілометрів від населеного пункту

Загадкові безпілотники все частіше атакують окуповані росією і прикордонні території — 17 травня один із таких дронів ударив по прикордонному пункту "Шебекіно" в Бєлгородській області Росії. А в ніч проти 19 травня неспокійно було в окупованому Криму — туди залетів безпілотник літакового типу.

Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

За його даними, БПЛА залетів до Джанкойського району близько третьої години ночі. Він нібито був збитий системою ППО окупантів.

Джанкойський район на карті

Telegram-канал Baza уточнює, що безпілотник упав на залізничні колії та під час падіння обірвав контактні дроти. Це сталося неподалік станції Солоне Озеро у Джанкойському районі. Саме залізничне полотно нібито не пошкоджене, але рух поїздів довелося призупинити. Місце падіння дрону засипане уламками, там працюють вибухотехніки.

Так званий "глава" Криму сергій аксьонов заявив, що минулої ночі в Північному Криму силами ППО був збитий не один, а чотири БПЛА. Постраждалих та руйнувань, як він стверджує, немає.

Життя жителів окупованого півострова і без того неспокійне — під час одного з масованих ударів росії по Україні, росіяни примудрилися впустити в Криму свою ж крилату ракету "Калібр". Її виявив пастух у районі села Вулканівка, розташованого в Ленінському районі.

Все це, як раніше повідомляв "Телеграф", непокоїть окупантів, і Крим уже не здається їм таким привабливим місцем — вони відчувають наближення звільнення півострова і намагаються втекти звідти, а також приховати докази своїх злочинів.