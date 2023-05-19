"Там прийматимуться дуже важливі речі": у РНБО підтвердили візит Зеленського на саміт G7

З’явилися деталі візиту Володимира Зеленського до Японії на саміт G7

У РНБО підтвердили інформацію західних ЗМІ щодо планів президента України Володимира Зеленського особисто відвідати саміт "Великої сімки" в Японії.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що український лідер буде відстоювати нашу країну на полях саміту, пише "Радіо Свобода".

"На саміті прийматимуться дуже важливі речі, і тому присутність нашого президента є абсолютно важливою для відстоювання наших інтересів", — сказав він.

Данілов нагадав, що це буде перший візит президента України до Азії з початку повномасштабного вторгнення російської федерації.

Головною темою триденного саміту у японському місті Хіросіма буде тема війни в Україні. Під час зустрічі лідери країн G7 планують зробити спільну заяву щодо підтримки України. Також у Японії мають оголосити про запровадження нових санкцій проти росії, які обмежать спроможність окупантів фінансувати та забезпечувати війну.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як розпочався саміт "Великої сімки" в Японії. Там уже встигли зробити заяву про росію.