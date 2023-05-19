У росії заявили, що шойгу "знову прилетів" в Україну: показали відео

У росії заявили, що міністр оборони рф сергій шойгу нібито відвідав "пункт управління" на захопленій території Запорізької області.

Про це повідомляє міноборони росії.

Наголошується, що шойгу проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Запорізькому напрямку. Там він заслухав доповіді командувача та офіцерів штабу "щодо поточної обстановки, характера дій противника та виконання російськими військами бойових завдань на основних тактичних напрямках". Він також наказав забезпечити війська на фронті всім необхідним та безпечно розміщувати особовий склад.

Як писав "Телеграф", раніше повідомлялося, що шойгу відвідував "зону спецоперації", але підтвердити незалежними джерелами це не можливо. У ЗМІ тоді вказували, що насправді він відвідав не Донбас, а Севастополь — це теж Україна, але в рф не відносять його до "зони СВО".

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