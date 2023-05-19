На фронті загинув Народний герой України: воював ще з 2014-го та захищав ДАП
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Всі роки російської агресії герой захищав Україну, завжди був на передовій, в гарячих точках
Щодня Україна втрачає у війні з росією своїх найкращих синів — 17 травня на фронті загинув захисник Донецького аероропорту Валерій Кіндзерський. Він захищав Україну з перших днів російської агресії, був нагороджений орденом "Народний Герой України", медалями Ярослава Мудрого, княгині Ольги.
Про загибель героя повідомляється на Facebook-сторінці Козятинської громади.
До війни Валерій працював у Ялті інженером на будівництві, захищати Україну пішов добровольцем. Всі роки російської агресії був на фронті. Рідні просили його повернутися додому, на що Валерій відповідав: "Хто, як не я? Буду доти, доки не закінчиться війна".
Через професію Валерій Кіндзерський мав позивний "Інженер", завжди був на передовій, в гарячих точках.
"Неможливо стримати сліз. Війна знову забирає найкращих. Сьогодні стало відомо про героїчну загибель Героя України Валерія Кіндзерського, мешканця села Пиковець. Приносимо щирі співчуття родині загиблого. Герої не вмирають!" — йдеться у дописі.
Зазначимо, орден "Народний Герой України" вручається громадянам України та іноземцям за видатні заслуги в обороні незалежності України та волонтерської допомоги збройним силам. Нагороджені ним набувають почесного звання "Народний Герой України".
Як повідомляв "Телеграф", у бою з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий.