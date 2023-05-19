На фронті загинув Народний герой України: воював ще з 2014-го та захищав ДАП

Всі роки російської агресії герой захищав Україну, завжди був на передовій, в гарячих точках

Щодня Україна втрачає у війні з росією своїх найкращих синів — 17 травня на фронті загинув захисник Донецького аероропорту Валерій Кіндзерський. Він захищав Україну з перших днів російської агресії, був нагороджений орденом "Народний Герой України", медалями Ярослава Мудрого, княгині Ольги.

Про загибель героя повідомляється на Facebook-сторінці Козятинської громади.

До війни Валерій працював у Ялті інженером на будівництві, захищати Україну пішов добровольцем. Всі роки російської агресії був на фронті. Рідні просили його повернутися додому, на що Валерій відповідав: "Хто, як не я? Буду доти, доки не закінчиться війна".

Через професію Валерій Кіндзерський мав позивний "Інженер", завжди був на передовій, в гарячих точках.

Герой пішов на війну добровольцем. Фото kazatin.com

"Неможливо стримати сліз. Війна знову забирає найкращих. Сьогодні стало відомо про героїчну загибель Героя України Валерія Кіндзерського, мешканця села Пиковець. Приносимо щирі співчуття родині загиблого. Герої не вмирають!" — йдеться у дописі.

Зазначимо, орден "Народний Герой України" вручається громадянам України та іноземцям за видатні заслуги в обороні незалежності України та волонтерської допомоги збройним силам. Нагороджені ним набувають почесного звання "Народний Герой України".

Як повідомляв "Телеграф", у бою з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий.