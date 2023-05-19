США переоцінили озброєння для ЗСУ: але це гарна для України звістка

Чи може це означати, що Україна отримає додаткову військову допомогу, поки що невідомо

США продовжують надавати військову підтримку Україні, виділяючи по кілька разів на місяць пакети допомоги на сотні тисяч, а то й мільйони доларів. Однак, за підрахунками Пентагону, Америка переоцінила вартість військової допомоги для України в 3 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела у Пентагоні та сенаті США. Розбіжності виникли через те, що для оцінки використовували вартість нових озброєнь, тоді як Україні передавали зразки, які закуповувалися певний час тому та коштували дешевше.

Також співрозмовники не виключили того факту, що після ретельнішого аудиту може виявитися, що вартість озброєння, переданого Україні, ще менша. Теоретично, така переоцінка заощадила гроші американців і дає можливість направити в Україну додаткову військову допомогу, проте це поки що лише припущення.

Як пише The New York Times, у Конгресі США здивувалися тому, що Міністерству оборони США знадобилося кілька місяців, щоб виявити "елементарну, але ключову помилку" у бухгалтерії. Деякі депутати припустили, що таким чином уряд США намагається збільшити військову допомогу Україні в рамках уже схваленого Конгресом фінансування, а не вимагати додаткових коштів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США готові схвалити передачу Україні літаків F-16. Водночас американці зазначили, що офіційних запитів з боку союзників щодо експорту F-16 поки що не було.