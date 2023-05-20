Війна — день 451: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти продовжують обстріли мирних міст

Оперативно про головне 20 травня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 451 день. Окупанти продовжують робити спроби штурму українських позицій на низці напрямків на сході країни, а ЗСУ своєю чергою методично звільняють захоплені позиції біля Бахмута. Загарбники продовжують тактику нічних обстрілів України, намагаючись намацати розташування засобів ППО та виснажити їхні можливості, проте від цих ударів насамперед страждають мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Заснована Британією "Коаліція винищувачів" продовжує зростати. Про готовність навчати українських пілотів заявили Португалія та Данія.

З даними за 17 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 448: росіяни продовжують бити по містах ракетами та знищують Бахмут артилерією

Про те, що відбувалося 18 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 449: росіяни активізувалися на північному напрямку, атаки на міста України продовжуються

Дізнатися про головні події 19 травня можна в публікації: Війна — день 450: жорстокі бої за Бахмут продовжуються, РФ стягнула туди більшу частину своїх резервів