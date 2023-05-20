За ніч в Україні знищили 21 ворожий безпілотник: переважно над столицею

Збивали два види дронів

Над Київщиною збиті всі ворожі дрони. Ворог атакував з північного напрямку 18-ма безпілотниками — їх знищили силами повітряного командування "Центр".

У Повітряних силах розповіли, що це були дрони "Shahed-136/131". Однак не тільки Київщина пережила вночі атаку безпілотників-шахедів. Повідомляється, що в ніч з 19 на 20 травня, під кінець п'ятниці, окупанти випустили дрони "Shahed" на східному напрямку.

Повітряне командування "Схід" звітує про знищення двох ударних дронів. На півдні, тим часом окупанти застосували дрона-розвідника "Мерлін-ВР". Вибух чули мешканці Одещини. Цей російський експериментальний дрон вперше збили над Україною минулоріч. Як заявляється, він може триматися в повітрі до 10 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Київ впали уламки дронів після їхнього збиття силами ППО. В одному місці почалася пожежа. В Дніпровському районі уламки впали на дах дев'ятиповерхівки. В інших районах пошкоджені вікна, машини, дорожнє покриття. Інформації про постраждалих станом на 8 ранку не надходило.