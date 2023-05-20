Бійці ЗСУ розігрують Mercedes S-класу, щоб зібрати гроші на дрони: що треба робити

Роблячи донат на ЗСУ можна виграти автомобіль

Бійці ЗСУ вирішили розіграти Mercedes S-класу, щоб зібрати гроші на дрони для української армії.

Люксовий автомобіль можна виграти за донат в 500 грн, зібрані кошти підуть на закупівлю дронів DJI Mavic 3.

Львівські волонтери з "Народної Самооборони Львівщини" та бійці ЗСУ Ігор Шолтис та Андрій Ткачук оголосили про розіграш Mercedes S-450 за донат на дрони. Ціль львів'ян – зібрати сім мільйонів гривень на закупівлю 100 дронів DJI Mavic 3.

"Умови акції прості. Донать 500 гривень на монобанку і ти маєш шанс виграти люксове авто. Більше донатів – більше шансів. обов‘язково вказуєш свої ПІБ і номер телефону під час платежу, якщо донат не з моно. Ми з Андрієм приєдналися до цієї акції, адже такі збори показали свою ефективність, а малих дронів сьогодні бракує на передовій. Тому нова партія Мавіків зможе поповнити контрнаступальну армію дронів в бойових підрозділах ССО, ДШВ та Нацгвардії і кожен з вас може доєднатися до її формування", – розповідає молодший сержант ЗСУ Ігор Шолтис.

Куди донатити?

Лінк на банку "Армія Мавіків" – send.monobank.ua/jar/73JoNFpe5j

Або на карту банки – 5375411205830990

Також можна підтримати збір з-за кордону. PayPal — [email protected]

Вартість автомобіля не буде вираховуватись із зібраних коштів. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів для ЗСУ.

Це вже третій подібний розіграш від львівських волонтерів, який демонструє високу ефективність. Розповідає керівник "Народної Самооборони Львівщини" Валерій Веремчук.

"Ми вже розігрували два люксових авто. Завдяки чому зібрали майже 20 мільйонів гривень, що дозволило закупити сотні дронів для наших захисників. Дрони на фронті – це один з найдоступніших для придбання і один з найефективніших засобів допомоги для наших військових. Свою користь він приносить як і для дорозвідки, так і коригуванні артилерії, ефективність якої з присутністю малих дронів зростає врази", – наголосив Веремчук.

Розіграш триває до 5 червня. Розіграш відбудеться на сторінках "Народної самооборони Львівщини" в соцмережах.

Для контакту: Валерій Веремчук +380 67 341 7537, narodnasamooborona.lviv.ua.