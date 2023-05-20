Окупантам немає спокою: вранці пролунали вибухи у Маріуполі та Токмаку (фото і відео)

Життя окупантів стає все більш тривожним, ранок суботи почався з вибухів у Маріуполі та Токмаку

Життя російських окупантів на захоплених територіях України стає дедалі неприємнішим — нещодавно голосно було в окупованому Мелітополі, а ранок суботи, 20 травня, у загарбників також не задався — кілька вибухів пролунало в окупованому росіянами Маріуполі. Також ранкова "бавовна" відвідала захоплений ними Токмак.

Як пишуть росЗМІ, рано-вранці в Маріуполі нібито спрацювала система ворожої ППО.

За словами місцевих жителів, було чути кілька вибухів. За даними російських джерел, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Окупанти заявили про роботу ППО

Військор Андрій Цаплієнко додав подробиць — як пишуть місцеві жителі, звуки вибухів було чути близько 6-ї години ранку, також люди повідомляють, що чули гул літака.

Він також розповів, що вранці у суботу вибухи також було чути і в окупованому росіянами місті Токмак Пологівського району Запорізької області.

Токмак на карті

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 19 травня на територію окупованого Криму залетів безпілотник літакового типу. Він упав на залізничну колію і під час падіння обірвав контактні проводи неподалік станції Солоне Озеро в Джанкойському районі.