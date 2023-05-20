Окупантам немає спокою: вранці пролунали вибухи у Маріуполі та Токмаку (фото і відео)
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Життя окупантів стає все більш тривожним, ранок суботи почався з вибухів у Маріуполі та Токмаку
Життя російських окупантів на захоплених територіях України стає дедалі неприємнішим — нещодавно голосно було в окупованому Мелітополі, а ранок суботи, 20 травня, у загарбників також не задався — кілька вибухів пролунало в окупованому росіянами Маріуполі. Також ранкова "бавовна" відвідала захоплений ними Токмак.
Як пишуть росЗМІ, рано-вранці в Маріуполі нібито спрацювала система ворожої ППО.
За словами місцевих жителів, було чути кілька вибухів. За даними російських джерел, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
Військор Андрій Цаплієнко додав подробиць — як пишуть місцеві жителі, звуки вибухів було чути близько 6-ї години ранку, також люди повідомляють, що чули гул літака.
Він також розповів, що вранці у суботу вибухи також було чути і в окупованому росіянами місті Токмак Пологівського району Запорізької області.
Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 19 травня на територію окупованого Криму залетів безпілотник літакового типу. Він упав на залізничну колію і під час падіння обірвав контактні проводи неподалік станції Солоне Озеро в Джанкойському районі.