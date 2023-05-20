Захід не хоче швидкої перемоги України: генерал назвав причину

Захід продовжує підтримувати Україну, але побоюється дій кремля

На Заході все ще побоюються, що росія може вжити якихось непоправних дій, а тому не бажають, щоб Україна виграла швидко.

Таку думку висловив у коментарі "Телеграфу" генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

За його словами, на початковому етапі війни багато західних розвідок і політиків припускали, що Україна програє війну за лічені тижні, а потім перейде до партизанської війни. Проте вже через місяць, коли стало зрозуміло, що українці так просто здаватися не збираються, демократичний світ згуртувався довкола України.

Водночас, каже він, змінилася і стратегія союзників щодо надання допомоги, і якщо на початку вторгнення вони підтримували Україну так, щоби вона не програла, то тепер вони підтримують нашу країну так, щоб вона перемогла.

"Однак є одне "але". Захід, схоже, хоче, щоб Україна виграла не швидко, не рішуче, щоб росія в істериці чогось не утнула", — зазначив Романенко.

При цьому генерал наголосив, що для нашої країни щодня війни обертається новими жертвами та руйнуваннями.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Україна, Захід та росія: генерал проаналізував дії сторін за 450 днів "великої війни"

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що росіяни мали один єдиний план на всю війну і стосувалися взяття аеропорту Гостомель і входження до Києва.